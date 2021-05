Après la 1re dose de vaccin | «On peut quand même attraper la COVID-19»

«Plus le nombre de personnes vaccinées augmente, plus notre liberté sera grande et on va pouvoir baisser la garde. Mais en ce moment, il n’y a pas encore assez de personnes vaccinées pour qu’on puisse le faire en toute sécurité. Il y a encore trop de personnes non vaccinées qui peuvent véhiculer le coronavirus. Donc, il faut être un peu plus prudents»