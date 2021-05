COVID-19 au Québec | «D’ici la fin de la semaine, tous les adultes pourront se faire vacciner»

«Depuis dimanche, la prise de rendez-vous est possible pour les personnes de 30 ans et plus. D’ici la fin de la semaine, tous les adultes, soit 18 ans et plus, pourront se faire vacciner. Au dessus-de 42 % des gens ont été vaccinés. Mais, il faut aller nettement plus haut. En juin, on atteindra possiblement 65 % de gens avec au moins une première dose. Pour donner un comparatif, aux États-Unis, 34% des personnes sont complètement vaccinées. Et 46 % ont obtenu au moins une dose. Le problème, c’est que la cadence ralentie. Ça devient difficile de convaincre les gens de se faire vacciner, pour diverses raisons.»