Contestation de contraventions associées aux mesures sanitaires | «Je ne pense pas que les tribunaux vont déborder»

«Je ne pense pas que les tribunaux vont déborder à cause de ces contestations puisqu’il y a beaucoup moins de contraventions, notamment à propos de la sécurité routière et de la construction. Finalement, je crois qu’il y aura un certain équilibre. Ce sont des amendes salées, mais je crois qu’à peine la moitié des gens qui ont contesté leur amende va se présenter en cours, à la date prévue.»