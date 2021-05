Plan de déconfinement en Saskatchewan | «Ça devient un incitatif à se faire vacciner»

La Saskatchewan est la première province canadienne à avoir présenté son plan de déconfinement. Le Québec pourrait-il s’en inspirer?

Au micro de l’animateur Patrick Lagacé, Roxane Borgès Da Silva, de l’École de santé publique de l’Université de Montréal, brosse le portrait de la situation.

« Le plan gouvernement de la Saskatchewan propose, à partir du moment où l’on atteint les cibles de vaccination par tranches d’âges, d’alléger des mesures.

« Par exemple : quand on aura vacciné 70 % de telle tranche d’âge, alors, on va rouvrir les restaurants avec un maximum de six personnes, rouvrir certaines activités sportives en groupe, etc.