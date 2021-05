Le Canada, premier pays à autoriser la vaccination des moins de 16 ans | «C'est une excellente nouvelle» -Dr Karl Weiss

« Les adolescents ne sont pas très malades, heureusement. Surtout, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'ils ne soient pas transmetteurs, porteurs et qu'ils continuent à transmettre l'infection dans la communauté. Le retour à l'école avec des gens vaccinés va permettre certainement de lever beaucoup de restrictions, de leur permettre d'avoir une vie beaucoup plus normale d'un point de vue social et c'est certainement très important à l'adolescence. Il y aura des gros bénéfices à avoir une population adolescente vaccinée qui pourra retourner à une vie normale. C'est une excellente nouvelle. »