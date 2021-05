Vaccination chez les jeunes de 12 ans et plus | Québec travaille sur un scénario de 1re dose cet été

«On est déjà en train de travailler avec le ministère de l’Éducation pour voir, et en fonction des doses qu’on va recevoir, comment on pourra faire la vaccination de cette clientèle si un vaccin est homologué pour les 12 ans et plus. On se prépare. Un scénario potentiel est qu’une première dose pourrait être donnée au cours de l’été et une deuxième dose à la rentrée scolaire, ce qui protégerait les élèves de 12 ans et plus»