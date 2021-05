En Floride | Des moustiques génétiquement modifiés pour éradiquer des maladies dangereuses

«C’est une très bonne question et les écologistes et scientifiques se sont penchés sur cette question. Aedes aegypti est une espèce d’origine africaine qui prolifère dans les régions tropicales et qui a monté vers le Nord, vers les régions tempérées, comme la nôtre et celle de la Floride. C’est une espèce qui ne se retrouvait pas sur notre territoire auparavant. À cause notamment des changements climatiques, ces populations ont augmenté dans nos régions. Et cette technologie qu’on utilise dans ce cas-ci a des effets beaucoup plus spécifiques. C’est une technologie qu’on pourra possiblement utiliser dans nos latitudes et même possiblement chez d’autres espèces d’insectes qui percent comme en agriculture»