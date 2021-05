COVID-19, bilan lundi | 798 nouveaux cas, 2 décès

Le Québec recense 798 nouveaux cas de COVID-19, lundi avec deux décès supplémentaires au bilan, mais les hospitalisations augmentent de 14 pour atteindre 588.

Il y a une légère diminution aux soins intensifs où se trouvent 151 personnes.

Plus de 37 000 doses de vaccins ont été administrées dimanche alors que la prise de rendez-vous a débuté lundi pour les personnes de 45 ans et plus.

En Ontario

Plus à l'ouest, l'Ontario rapporte lundi 3 436 nouveaux cas de COVID-19.

Il s'agit d'une bien légère diminution par rapport aux 3 732 cas de dimanche.

16 décès s'ajoutent au bilan quotidien ontarien.