Le Québec recense 1006 nouvelles infections à la COVID-19 et neuf décès de plus dont huit datant entre le 25 et le 30 avril.

On compte 574 hospitalisations, soit une diminution de 4 par rapport à la veille.

Parmi elles, 157 personnes sont aux soins intensifs, une diminution de deux.

Notons que 50 555 doses administrées ont été ajoutées au bilan, dont 49 609 doses dans les dernières 24 heures et 946 doses avant le 1er mai, pour un total de 3 218 214.