Célibataires en pandémie | «Je perçois la détresse qui s’installe de plus en plus»

«Depuis le début de la pandémie, tous les besoins affectifs et de chaleur humaine sont occultés. On n’en entend jamais parler dans les points de presse ou les médias. Au début de la pandémie, ma clientèle célibataire me disait qu’elle faisait attention, qu’elle restait chez elle et qu’elle n’avait plus de vie sexuelle. C’était cute quand ça faisait deux semaines, un mois. Mais là, 14 mois plus tard, ce n’est plus drôle. Je perçois la détresse qui s’installe de plus en plus chez ces clients»