3e vague de COVID-19 | Montréal prend du mieux

Lors de son point de presse, mercredi, Dre Mylène Drouin a confirmé que la situation de la COVID-19 continue de s'améliorer à Montréal.

Moins de 300 nouveaux cas ont été confirmés et 219 personnes sont hospitalisées, mercredi.

On se rappellera qu’au plus fort de la deuxième vague, il y avait plus de 900 personnes qui étaient hospitalisées.

La directrice de la santé publique de Montréal salue la collaboration de la population, mais elle prévient qu’il ne faut pas baisser les bras en matière de lutte collective contre la COVID-19.