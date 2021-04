Immunisation collective | «On parle désormais de 90 pour cent de la population vaccinée en raison des variants»

Les nouveaux variants nécessiteraient un pourcentage plus élevé de la population vaccinée pour atteindre une immunisation collective, par rapport à celui qui a initialement été évalué pour le coronavirus d'origine.

Jusqu'à récemment, les autorités de la santé affirmaient qu'il fallait un seuil de 70 à 75% de la population.

L'expert en virologie et professeur à l'Université du Québec à Montréal, Benoît Barbeau, explique que c'est la plus grande transmissibilité des variants qui est en cause. Le professeur reconnaît cependant que des pourcentages aussi élevés seront difficiles à atteindre.