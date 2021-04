Décès d'une Québécoise des suites de la vaccination | «Plusieurs personnes se demandent quoi faire à propos du vaccin d’AstraZeneca»

«Elle est morte d’une thrombose cérébrale. La santé publique a confirmé le décès de cette personne, hier, lors du point de presse du gouvernement. Plusieurs personnes se demandent quoi faire. Le vaccin d’AstraZeneca n’a pas une très bonne réputation, pour toutes sortes de raisons. Il est réservé au Québec pour les gens de 45 ans et plus. La famille a publié un communiqué. Il faut souligner le courage des membres de cette famille. Son mari affirme qu’il a reçu le même vaccin et qu’il n’a eu aucun effet secondaire. Il dit également que malgré le drame, c’est important de se faire vacciner. […] Dans le cas de Mme Boyer, elle a eu des symptômes. Elle s’est rendue à l’hôpital où son état s’est détérioré. Elle est malheureusement décédée le 23 avril.»