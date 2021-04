Mesures d’urgence en Outaouais | Elles sont prolongées jusqu’au 9 mai

Bien qu’une amélioration ait été observée au niveau du nombre de nouveaux cas de coronavirus, la situation demeure toutefois inquiétante en Outaouais et oblige le gouvernement Legault à prolonger les mesures d’urgence d’une autre semaine dans cette région.

François Legault a confirmé qu’une baisse des nouveaux cas de coronavirus et du taux de positivité était observée en Outaouais.

En fait le taux de positivité est passé de 10,8 % à 8,5 %.

Mais comme ce taux demeure bien supérieur à la moyenne québécoise qui est de 2,9 % et que le réseau hospitalier de l’Outaouais n’a aucune marge de manœuvre, François Legault a annoncé qu’il prolongeait les mesures d’urgence déjà en place jusqu’au 9 mai.

Cela veut donc dire que le couvre-feu demeure à 20 h et que les écoles et commerces non essentiels demeurent fermés.

Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale

Dans la région de Chaudière-Appalaches, le taux de positivité est passé de 7,5 % à 6,6 %.

Quant à la Capitale-Nationale, le taux de positivité est passé de 6 % à 4,2 %.

Selon le premier ministre, la situation demeure préoccupante en Beauce et aux Etchemins où la majorité des nouveaux cas se retrouve.

Donc, dès le lundi 3 mai, les écoles primaires pourront rouvrir dans ces deux régions, à l'exception des écoles primaires en Beauce et aux Etchemins.

Quant aux autres mesures, elles demeurent les mêmes, soit la fermeture des écoles secondaires et des commerces non essentiels et le couvre-feu à 20 h.