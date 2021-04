Que dit le Dr Karl Weiss aux travailleurs de la santé qui refusent toujours d’être vaccinés?

Le Dr Karl Weiss avait un ton encourageant quand il est venu au micro de Paul Arcand, mardi matin.

« On est beaucoup mieux qu'où on était il y a quelques mois », a lancé le microbiologiste et spécialiste des maladies infectieuses.

Pour la vaccination, il avait un message clair pour ses pairs qui hésitent toujours à tendre le bras pour recevoir leur dose.