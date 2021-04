Appellation «double mutant» pour désigner le variant indien | «Ça crée inutilement un sentiment d'anxiété»

Selon le microbiologiste Jean Barbeau, l’appellation «double-mutant» pour qualifier le variant indien ne fait qu’exacerber le sentiment d’anxiété des Québécois.

Le responsable de la prévention et du contrôle des infections à l’Université de Montréal a d’abord publié ses commentaires sur sa page Facebook.

Puis en entrevue avec Patrick Lagacé, le microbiologiste a indiqué qu'il souhaitait que l’appellation «double-mutant» soit abandonnée rapidement.

Il mentionne aussi qu’aucune preuve scientifique ne confirme encore que le variant indien soit plus plus transmissible ou plus résistant aux vaccins.