Étude sur le sommeil | Dormir moins de 6 heures est associé à un risque accru de démence

Dormir moins de six heures par nuit, entre 50 et 70 ans, peut augmenter vos risques de développer une démence.

C’est ce que révèle une étude réalisée auprès de 8000 adultes britanniques suivis durant plus de 25 ans.

Publiée dans la revue Nature Communications, cette étude démontre que le risque de démence est plus élevé de 20 à 40 % chez les dormeurs de moins de six heures comparativement à ceux qui dorment entre 7 et 9 heures par nuit.