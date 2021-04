Hausse de la consommation d’antidépresseurs au Québec | «Il y a certainement un problème d’accessibilité aux thérapies psychologiques»

Dans un article du Journal de Montréal, on indique que les Québécois sont les plus grands consommateurs de médicaments utilisés pour traiter la santé mentale, au Canada.

«De 2017 à 2020, le nombre de prescriptions de comprimés provenant des quatre classes de médicaments utilisés en santé mentale, soit les antidépresseurs, anxiolytiques, antipsychotiques et psychostimulants, est en constante hausse au Québec, peut-on lire dans un texte d’Elisa Cloutier. Et c’est chez nous que l’on en consomme le plus par habitant. En 2020, ce sont un peu plus d’un milliard de comprimés qui ont été prescrits en santé mentale au Québec».