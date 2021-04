Ancien conjoint | «La violence conjugale est un tourbillon, une descente en enfer» -Laurence Jalbert

«Je sais que j’ai pris la bonne décision. […] Je n’en pouvais plus de vivre avec les séquelles provoquées durant ces années. Elles ont changé ma vie. J’ai fini par avoir peur de tout et à douter de tout. Je ne faisais plus confiance à personne. Je n’en pouvais plus du syndrome de la femme battue. J’ai demandé de l’aide et entrepris un processus de guérison. […] Je peux peut-être aussi, de par mon humble statut, aider des femmes à sortir de là un peu plus rapidement et ainsi éviter des catastrophes. La violence a une explication.