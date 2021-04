Infirmières à bout de souffle à Gatineau | «Les conditions de travail sont ignobles»

«Si je fais ça, c’est parce qu’on est à bout. On n’arrête pas de parler de la santé mentale des gens en temps de COVID, mais on oublie la santé mentale de nos anges gardiens. Depuis un an, les conditions de travail sont ignobles. On sait à quelle heure on entre travailler, mais on ne sait plus à quelle heure on sort. On ne sait plus si on a une pause pour prendre un verre d’eau. On ne peut même pas aller aux toilettes. J’ai peur, je sens un danger pour mes patients. J’ai aussi peur pour ma propre famille. Même si ma collègue est super compétente, si elle doit gérer 10 patients dans une salle de réanimation, elle ne peut pas faire des miracles. Je vois ça comme de la violence institutionnelle»