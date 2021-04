COVID-19 | «On n’est même pas capable d’envoyer un patient de l’urgence vers les soins intensifs parce qu'on manque de lit»

«Depuis janvier, on débordait déjà les unités coronariennes. Dernièrement, on n’est même pas capable de monter les patients de l’urgence vers les soins intensifs parce qu’on manque de lit. On transfère régulièrement des patients vers un autre hôpital, qui sera capable d’en prendre soin. Si c’est un patient COVID c’est un autre défi. Je donne ainsi le problème de gestion de lit à quelqu’un d’autre. Il Mes collègues de Montréal ou de la couronne nord disent que c’est de plus en plus difficile de trouver un lit libre pour accueillir des patients.»