COVID-19 | «Le variant indien a des mutations un peu différentes de ce qu’on a connu dans le passé» -Le Dr Weiss

«Les variants sud-africain ou britannique ont des changements très particuliers au code génétique. Le variant indien, lui, a des mutations un peu différentes de ce qu’on a connu dans le passé. Non seulement il peut s’attacher mieux aux cellules humaines, mais il semble induire une réponse du système immunitaire un peu différente des autres. Est-ce que les vaccins utilisés actuellement sont aussi bons contre cette forme de virus ? Pour l’instant, rien ne laisse croire qu’il est plus virulent que les autres formes de la COVID-19. Mais, il est plus contagieux.»