Vaccination pour les 45 ans et plus | «J’avais les yeux dans l’eau»

«J’avais les yeux dans l’eau parce qu’on est là-dedans tout le monde depuis un an. On a tous vécu de petits deuils personnels. Même si on n’est pas au front avec les soignants, on a tous renoncé à des affaires. On a tous vécu des périodes difficiles psychologiquement, à moins d’être superman. Quand je marchais vers l’aiguille, je pensais à tout ça. Ça me touchait qu’on soit assez chanceux pour avoir une campagne de vaccination semblable»