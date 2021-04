Campagne de vaccination | Devrait-on obliger le personnel de la santé à se faire vacciner?

«On travaille dans un milieu avec des gens vulnérables dont la dernière chose qu’ils ont besoin, c’est d’attraper la COVID, encore moins par le milieu traitant. Et chaque travailleur de la santé vit dans un milieu dangereux où il peut attraper la COVID et on doit s’assurer comme employeur d’avoir un milieu sécuritaire. Donc, les travailleurs non vaccinés représentent un risque de santé pour l’autre. Si une personne non vaccinée attrape une maladie COVID sévère et est invalide pendant des mois, c’est quand même la société qui va devoir payer ça»