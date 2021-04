2e dose dans les CHSLD | Ce sera fait au plus tard le 8 mai, assure le ministre Dubé

«Je veux rassurer tout le monde qu’on va respecter notre échéancier de donner la 2e dose à l’intérieur du délai de 112 jours comme on l’a promis. Ce qui inquiète peut-être les gens, c’est qu’on a eu des retards avec Moderna et c’est un des deux vaccins prévus pour les CHSLD. Ça va se confirmer dans les prochaines heures avec la santé publique, mais on peut faire l’alternance entre Moderna et Pfizer pour pallier au manque de Moderna qu’on a à court terme. Au plus tard le 8 mai, toutes les personnes des CHSLD vont avoir reçu leur 2e dose, ce qui nous permettra d’être dans les délais. Et quand on aura terminé avec les CHSLD, on pourra passer dans les autres résidences»