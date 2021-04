Explosion des cas de variants | Au tour du Québec de fermer sa frontière avec l'Ontario dès lundi

La ministre de la Sécurité publique du Québec, madame Geneviève Guilbault, a annoncé vendredi soir la fermeture de la frontière entre le Québec et l'Ontario et ce, à compter de lundi.

Elle a d'ailleurs promis un contrôle serré des déplacements interprovinciaux par les autorités policières.

Cette décision a été prise dans un souci de limiter la propagation des variants de la Covid-19, alors que les cas explosent chez nos voisins ontariens.

Quelques minutes après l'annonce de la ministre, le premier ministre François Legault a gazouillé sur Twitter qu'il comptait collaborer avec le gouvernement ontarien afin d'assurer la sécurité de tous.

Le premier ministre a conclu en soulignant que les variants n'ont pas de frontière.

Un peu plus tôt, le premier ministre ontarien, Doug Ford, avait annoncé la fermeture de la frontière en provenance du Québec, précisant que seuls les travailleurs essentiels, ceux effectuant du transport de marchandises et ceux qui prodiguent des soins de santé seraient autorisés à franchir la frontière entre le Québec et l'Ontario.