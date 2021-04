Personnes handicapées | Julius Grey demande au gouvernement du Québec d'accélérer la vaccination

L'avocat en droit constitutionnel, Me Julius Grey, entend demander au premier ministre, François Legault, et au ministre de la Santé, Christian Dubé, d'accélérer la vaccination des personnes aux prises avec un handicap. Il évoque même un possible recours.

Devant les données scientifiques selon lesquelles ces personnes sont plus à risque, Me Grey indique qu’il ne comprend pas la stratégie du gouvernement à propos de la liste prioritaire de vaccination.

En entrevue avec Paul Arcand, vendredi matin, l’avocat souligne qu’il existe un problème de discrimination.

D’ailleurs, il s'adressera aussi à la Commission des droits de la personne sur cette question et souhaite agir dès la semaine prochaine.