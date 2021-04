Vaccin AstraZeneca | Un premier cas de thrombose au Québec

Un premier cas de caillot sanguin a été confirmé au Québec chez une personne ayant reçu un vaccin d'AstraZeneca.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a indiqué que la personne avait suivi le protocole mis en place parallèlement à la vaccination.

Elle est maintenant hors de danger et récupère à la maison.

Selon les études actuelles, les risques de thrombose associés au vaccin AstraZeneca sont d'un cas sur 100 000 vaccins administrés.

Pause pour le vaccin Johnson & Johnson

Par ailleurs, les autorités américaines de la santé ont mis sur pause l’utilisation du vaccin de Johnson & Johnson, le temps de faire enquête sur des cas de caillots sanguins semblables à ceux rapportés en Europe pour le vaccin d'AstraZeneca.

Dans une déclaration commune, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies et l'Agence américaine des médicaments affirment qu'une enquête est en cours concernant des caillots développés chez six femmes de 18 à 48 ans dans les deux semaines qui ont suivi leur vaccination avec le vaccin de Johnson & Johnson contre la COVID-19.

Une personne est décédée et une autre est dans un état critique.

Plus de 6,8 millions de doses de ce vaccin à dose unique ont déjà été administrées aux États-Unis.