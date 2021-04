75% des 60 ans et plus sont vaccinés | Un Québécois sur quatre a maintenant reçu le vaccin contre la COVID

2 millions de doses de vaccins ont été administrées au Québec. C’est 1 Québécois sur 4 qui a reçu sa 1ère dose!



On voit l’impact positif du vaccin dans nos CHSLD et RPA. On sait que le fil d’arrivé approche dans chacune de nos vies.



