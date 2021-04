Trois heures supplémentaires offertes aux pompiers pour la vaccination | «En dehors des heures de travail prévues, je dois les compenser»

«Les pompiers de Montréal protègent plus de deux millions de personnes dans 67 casernes. On les envoie au front pour faire face à des personnes malades, notamment. Ce les premiers répondants. D’ailleurs, ils répondent à environ 80 000 appels médicaux par année. Quand on les envoie face à un danger, on a une obligation légale et morale de les protéger contre tous les risques. C’est impossible d’assurer la vaccination des pompiers sur leur temps de travail. Il n’y a pas d’autre façon de le faire… Je dois faire vacciner 268 groupes.