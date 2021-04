Point de presse à 17h | «Le PM veut possiblement envoyer un signal pour neutraliser une éventuelle montée des cas d’infection»

«À 18h14, mercredi, on a reçu l’avis aux médias concernant l’agenda du premier ministre. On n’y parlait pas d’un point de presse. Deux heures plus tard, on a reçu un autre courriel à 20h18 dans lequel on apprenait que François Legault tiendra un point de presse ce jeudi à 17 h. Que s’est-il passé en ce début de soirée? Le gouvernement a-t-il eu des chiffres qui démontrent une détérioration de la situation? Je sens la main de Legault dans cette décision. Tommy Chouinard, de La Presse, a publié un article mercredi soir disant que le PM va prolonger les mesures d’urgence à Québec et à Lévis, au-delà de lundi. Je pense que Gatineau et la Beauce seront aussi touchés par celles-ci. Un point de presse pour annoncer ça? Je ne pense pas.