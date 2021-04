COVID-19 | «La vaccination est la clé et pourtant des milliers de rendez-vous ne sont pas utilisés»

«Chose certaine, les variants sont de plus en plus dominants, notamment à Montréal. Même si le nombre d’hospitalisations n’est pas parti en flèche dans la métropole, il y a énormément de pression sur le réseau de la santé. Et pas seulement à Montréal, mais aussi à Québec et à Gatineau. Le délestage continue au Québec. La vaccination est la clé et pourtant des milliers de plages de rendez-vous ne sont pas utilisées. Le gouvernement a élargi mercredi les groupes visés pour la vaccination. Malgré cette initiative, ça tourne un peu au ralenti.»