Vaccination des enfants pour vaincre la pandémie | «Mathématiquement, on ne s'en sort pas» -La Dre Caroline Quach

« Les enfants représentent quand même 20% de notre population et si on parle d'une couverture à atteindre autour de 87,5 %, mathématiquement on ne s'en sort pas. Si on veut que les enfants puissent retrouver eux aussi une vie à peu près normale, la vaccination va jouer son rôle là aussi, non pas parce que les enfants sont malades de façon sévère et qu'ils sont à l'hôpital, mais parce qu'il y a quand même des risques de complications. Ils maintiennent quand même la transmission. »