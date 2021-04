Chaudières-Appalaches, notamment la Beauce, rejoint la zone rouge sévère

Après Québec, Lévis et Gatineau, c'est maintenant la majeure partie de Chaudières-Appalaches, notamment la Beauce, qui sont touchés par ces nouvelles consignes sanitaires.

Des restrictions plus sévères vont s'appliquer dès lundi à 20 h.

Le couvre-feu sera en vigueur entre 20 h et 5 h.

Les écoles primaires et secondaires, les salles de cinémas, les musées, les restaurants et les commerces non essentiels seront fermés au moins jusqu'au 12 avril.

136 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés, dimanche, en Chaudière-Appalaches.