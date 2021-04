Qualité des tests de CO2 | «Il y a quand même un doute qui persiste» -Nathalie Normandeau

« Dans plusieurs cas, Monsieur Legault est intervenu personnellement : « Non, on n’en a pas besoin. Non, on va s’en sortir sans ça. » Et après ça, il finit quand même par revenir sur sa position. C’est correct.

« On l’a vu aussi avec le confinement de Québec, Lévis et Gatineau. Mais cette manière-là de gérer l’air dans les écoles, ça fait partie de ce modus operandi. »