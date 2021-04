Bilan de la COVID-19 au Québec | 1314 nouveaux cas et cinq décès de plus

Le bilan de l'évolution de la COVID-19 est encore une fois à la hausse vendredi : 1314 nouveaux cas sont confirmés par les autorités.

À signaler, une donnée inquiétante pour la ville de Québec où l’on dénombre 305 nouvelles infections. C'est presque autant qu'à Montréal, qui en répertorie 388. Pourtant, la métropole a une population beaucoup plus importante.

Par ailleurs, le gouvernement déplore cinq décès supplémentaires.

Les hospitalisations quant à elles augmentent de manière importante, puisque 16 personnes de plus sont à l’hôpital en raison de la maladie. Le total est de 503 patients, dont 121 sont aux soins intensifs.

Les variants sont de plus en plus présents au Québec. On en dénombre 687 de plus qu’au cours de la dernière journée.

Le rythme de vaccination se maintient avec plus de 48 000 personnes vaccinées en 24 heures.

Les données en bref

Propagation

1 314 nouveaux cas, pour un total de 313 676 personnes infectées

293 567 personnes rétablies

5 nouveaux décès - pour un total de 10 681 décès, soit :

1 décès dans les 24 dernières heures 3 décès entre le 26 et le 31 mars 1 décès avant le 26 mars 503 hospitalisations, soit une augmentation de 16 par rapport à la veille

121 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de 2 par rapport à la veille

39 886 prélèvements réalisés le 31 mars

Vaccination