Troisième vague | Les analyses de deux médecins à Québec et à Montréal

«C’est très préoccupant. On a passé les cinq derniers jours à recevoir des patients COVID en grand nombre à l’urgence. Malheureusement, on a dû en admettre plusieurs aux soins intensifs, si bien que ces unités dans la région de Québec sont passées de quatre à 20 patients en une semaine. C’est une progression immense. On est capable de prendre une vingtaine de patients COVID sans problème, mais on a peur que ça continue. Ça prend un coup de barre pour freiner la progression du virus. C’est ce que le premier ministre a compris. Il a porté un geste politique courageux.»