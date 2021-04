Données récentes dévoilées par la santé publique au sujet des variants | «On est dans une nouvelle réalité»

«Les données dévoilées par la santé publique démontrent que 49 pour cent des 1271 nouveaux cas confirmés jeudi étaient des variants. On est donc dans une nouvelle réalité. À terme, cent pour cent des nouveaux cas seront causés par les variants. C’est très inquiétant, puisqu’ils sont beaucoup plus contagieux. À Québec, par exemple, on sonne l’alarme. […] À Montréal, un groupe de médecins réclament un reconfinement de la population. Ceux-ci pensent que les écoles devraient être fermées, entre autres. C’est une question de temps avant que le feu prenne aussi dans la métropole québécoise, selon eux.»