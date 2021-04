Hausse des cas de coronavirus à Québec | «Ce sont des patients plus jeunes que lors des deux premières vagues»

«Il y a deux semaines, on pensait fermer nos unités de soins intensifs dédiés aux patients atteints de COVID. C’était le parfait bonheur, on avait 30 nouveaux cas par jour dans la ville. Et là, j’admets un patient aux soins intensifs aux 12 heures et ça continue de progresser. On va être obligé de suspendre des interventions pour des chirurgies cardiaques ou de cancer»