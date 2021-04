Impression d’incohérence dans les décisions du gouvernement Legault | «On essaie de trouver un équilibre entre la santé publique et la santé mentale des Québécois»

«Il n’y a pas de décision facile. Le virus actuel [se transmet] de manière beaucoup plus rapide par rapport aux deux premières vagues. Ces variants, on le voit d’ailleurs partout dans le monde, prennent plusieurs gouvernements par surprise. Alors, je comprends qu’une certaine confusion peut être perçue dans le message. Deux raisons : la contagion va parfois très vite et on doit garder un équilibre entre la santé publique et la santé mentale des Québécois. […] On a beaucoup de commentaires à propos de la santé mentale des gens. Pour la population, nous pouvons sembler incohérents, mais nous avons constaté récemment que la situation [hausse de la propagation de la COVID-19] se dégradait. Malheureusement, nous devons prendre des décisions difficiles…»