Stratégie du gouvernement Legault face à la pandémie | «Ça devient difficile de trouver la cohérence dans les messages reçus»

«Pour la première fois en écoutant le premier ministre, hier, je me suis dit que j’avais de la misère à le suivre. Sur le fond des choses, je pense que le gouvernement a pris la bonne décision. C’est facile pour nous de commenter : nous ne sommes pas dans le bunker. Il faut avoir un d’humilité lorsqu’on critique les décisions des autorités. Cela dit, ça devient difficile de trouver la cohérence dans les messages reçus. On pardonnera le Québécois d’être un peu mêlé ! On a de la misère à trouver une direction claire.»