Nouvelles mesures à Québec, Lévis et Gatineau | «L’effet qu’on observe, c’est du relâchement»

«Il y a eu des assouplissements, mais l’effet qu’on observe, c’est du relâchement. Les gens sont fatigués, sont tannés et ils relâchent. On a plein d’histoire de gens qui se sont vus, qui ont interprété les choses et qui n’en pouvait plus. Donc, en refaisant une pause, ce n’est pas un nouveau palier, on va diminuer de façon significative les contacts et cela aura un effet sur la transmission. Est-ce que ça va régler le problème complètement? La réponse, c’est non. Mais il faut abaisser cette accélération pour ne pas perdre le contrôle et que ce nombre de cas en augmentant se retrouve en hospitalisations et de gens aux soins intensifs»