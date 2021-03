Québec reconnaît le lien entre les pesticides et le Parkinson | «Les producteurs agricoles en paient le prix avec leur santé»

En entrevue avec Patrick Lagacé, Louise Hénault-Ethier, chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki, a applaudi la décision du ministre du Travail Jean Boulet d'ajouter le Parkinson à la liste des maladies professionnelles.

À l’instar de la France et la Suède, le gouvernement québécois se range finalement du côté des victimes et reconnaît qu’il existe un lien entre les pesticides et la maladie de Parkinson.

Il sera désormais possible pour les agriculteurs malades d’obtenir une indemnisation auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) en démontrant qu’ils ont été exposés à ces produits pour au moins une période de 10 ans.