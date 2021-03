COVID-19, bilan mardi | 864 nouveaux cas, 7 décès

On assiste à une baisse légère du nombre de nouveaux cas de COVID-19 pour une troisième journée d'affilée au Québec.

Mardi, on recense 864 nouveaux cas et sept décès supplémentaires, mais malheureusement on voit aussi une augmentation des hospitalisations.

Les hospitalisations augmentent de dix pour un total de 487, dont 126 aux soins intensifs, une hausse de six.

Les cas cumulatifs de variants détectés par cribblage augmentent à près de 7000, dont 1134 cas confirmés par séquençage.

Près de 43 000 mille doses de vaccin ont été administrées, lundi.

Bilan de la situation au Québec

- Décès: Québec rapporte 7 décès, dont 1 au cours des 24 dernières heures et 6 qui sont survenus entre les 23 et 28 mars;

- Un total de 10 658 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie;

- Nouveaux cas: 864 nouveaux cas de COVID-19 ont été détectés au cours des 24 dernières heures pour un total de 310 066 cas positifs depuis le début de la pandémie;

- Hospitalisations: 487 personnes sont hospitalisées, une augmentation de 10 par rapport à la veille;

- Soins intensifs: 126 personnes sont toujours aux soins intensifs, une augmentation de 6 par rapport à la veille;

- Rétablissement: 291 290 personnes se sont rétablies de la COVID-19;

- Tests de dépistage: 23 427 tests de dépistage ont été effectués le 28 mars.

- Vaccin contre la COVID-19: en date du 30 mars: 42 771 doses ont été administrées au cours des 24 dernières heures, pour un total de 1 305 840 personnes vaccinées.

- Doses reçues: un total de 1 553 455 doses ont été reçues jusqu'à maintenant.