Adolescents | Retour à temps plein à l'école: les réactions

« Et ça, c’est sans parler de la Commission scolaire Kamouraska, dans le Bas-du-Fleuve, où toutes les écoles sont fermées. Ils sont en zone orange, alors que nous, on est en zone rouge.

« Il faut aussi se rappeler que dans deux quartiers montréalais, on a décidé de vacciner de façon plus hâtive des parents, parce qu’il y avait trop de variants. On nous dit de faire hyper attention à cause des variants, mais d’autre part, on ramène tous les jeunes. Et on sait que les variants, on le sait, touchent davantage chez les jeunes. »