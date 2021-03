55 ans et moins | Québec suspend l'utilisation du vaccin AstraZeneca

Québec a suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées de 55 et moins. La province suit ainsi la recommandation du comité consultatif national de l’immunisation pour le même groupe d’âge.

Le gouvernement a officiellement confirmé la nouvelle par voie de communiqué.

« Par mesure de précaution, le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce que le vaccin d’AstraZeneca (Covishield) ne sera plus administré aux personnes de moins de 55 ans, jusqu’à nouvel ordre.

« Cette décision est prise de concert avec l’Agence de santé publique du Canada et les autres provinces canadiennes et suit les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) et du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ). »

Le gouvernement du Québec va ainsi dans le même sens que l'Agence européenne des médicaments (EMA) qui évalue un potentiel lien entre certaines complications de santé et le vaccin d’AstraZeneca chez les personnes âgées de moins de 55 ans l’ayant reçu.

« À la lumière de ces nouvelles informations, l’administration du vaccin Covishield aux personnes âgées de moins de 55 ans est temporairement suspendue en attendant que les évaluations des experts soient terminées. », écrit le gouvernement du Québec qui insiste pour dire « qu’aucune thrombose liée au vaccin Covishield n’a été déclarée au Canada.

« Jusqu’à maintenant, 111 000 doses de ce vaccin ont été administrées au Québec. La surveillance étroite des manifestations cliniques inhabituelles suivant la vaccination se poursuit. »

En conversation avec l'animateur Bernard Drainville, le Dr André Veillette estime que les personnes ayant reçu le vaccin AstraZenaca ne devraient pas s'inquiéter outre mesure, compte tenu du nombre infime de cas à problème (9 sur plus d'un million de doses administrées) survenus en Europe.