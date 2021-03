La VG du Canada réprimande Ottawa dans sa gestion des frontières | «C’est la caricature d’une perte de contrôle de A à Z»

«Franchement, c’est une caricature. Je vais passer en revue ce qui s’est passé. Entre le 13 et le 25 mars, aucune décision du gouvernement. 1,7 million de personnes ont franchi les frontières canadiennes, alors que la pandémie était déclarée. En plus, ces voyageurs provenaient en majorité de pays infectés (en Europe, en Asie et en Amérique, dont les États-Unis). Jusqu’au 4 mai, l’Agence de la santé publique du Canada ne disposait d’aucune méthode rigoureuse permettant de savoir si les passagers respectaient la quarantaine. Rien. À partir du 5 mai, on met en place des mesures, mais l’info lui a échappé dans 58 % des cas. Ensuite, il y avait un suivi très superficiel… Finalement, c’est une perte de contrôle de A à Z.»