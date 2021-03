Une 3e vague semble inévitable au Québec | «Personne ne peut se sentir à l’abri des variants»

«Comme on s’y attendait, les variants montent et montent depuis quelques semaines. Dans certaines, régions du Québec, ils représentent la majorité des infections. En fait, on s’attend à ce que les variants deviennent les cas les plus fréquents. On les trouve partout dans la population : autant dans les écoles que dans les milieux de travail. Personne ne peut se sentir à l’abri des variants, actuellement. […] Ils changent le portrait de la pandémie. D’ici trois à quatre semaines, la situation sera très différente de celle qu’on connaît maintenant…»