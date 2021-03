Retour en classe des étudiants du secondaire | «Ce sera très bientôt le tour des enseignants d'être vaccinés» -Le ministre de l'Éducation

«C'est le Comité sur l'immunisation du Québec qui prend ces décisions en fonction des facteurs de risque. On peut penser que les enseignants doivent être sur cette liste, et ils le sont. Ils ont été ajoutés sur celle-ci en janvier. Ils sont au rang 9 [des groupes de population considérés prioritaires]. Dans certaines régions, on est arrivé aux rangs 7 et 8. Donc, ce sera très bientôt le tour des enseignants d'être vaccinés. Je comprends l'inquiétude des professeurs, mais on n'a rien négligé dans les écoles...»