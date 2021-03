Le radon, un monstre radioactif dans votre sous-sol

Méconnu, le radon est un gaz radioactif présent dans tous les foyers du Canada et à l’origine de 16% des décès par cancer du poumon au pays. Il s’infiltre sournoisement dans les espaces clos, comme les maisons, ni vu ni connu. La concentration de gaz radon peut atteindre des niveaux élevés et, avec le temps, peut présenter un risque pour votre santé et celle de vos proches (Santé Canada, 2020).

Radon XPro, à pour mission de faire connaître les dangers liés à l’exposition au gaz radon et à mettre en place des protocoles de mesures et d’atténuation dans le bus de protéger la santé des gens qui vous tiennent à cœur.

L’article qui suit démystifie les notions de base autour du radon et vous indique quoi faire pour éviter une exposition dangereuse pour la santé.

Qu’est-ce que le radon?

Le radon est un gaz radioactif naturel. Il émane de la désintégration de l’uranium présent dans la croûte terrestre. Le gaz radon est radioactif, incolore, inodore et invisible. Il est impossible de le détecter par les sens.